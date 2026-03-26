В перечень органов для трансплантации могут включить кожу

Минздрав России выступил с предложением расширить перечень объектов трансплантации, это необходимо для совершенствования трансплантологической помощи в РФ. Речь идет о коже и ее слоях, следует из опубликованного проекта приказа ведомства.

© Российская Газета

Так, в утвержденный перечень объектов трансплантации вносится изменение. Список будет дополнен пунктом 28: "Кожа, слои кожи (эпидермис, дерма)".

Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года; он будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Сейчас в перечень объектов трансплантации, утвержденный приказом Минздрава России и РАН от 25 марта 2025 года, входят верхняя и нижняя конечности и их фрагменты, глазное яблоко, кишечник и его фрагменты, кости свода черепа, легкое, печень, почка, сердце, селезенка, поджелудочная железа с 12-перстной кишкой и другие органы.

Ранее профессор Волкова назвала самый часто пересаживаемый орган в России - это почка.