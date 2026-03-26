Насколько точны аптечные тесты на грипп и ковид

Экспресс-тесты для выявления гриппа и ковида из аптеки — удобный инструмент, но они не могут выявить вирус в низких концентрациях, например, в начале болезни, когда человек только заразился, а симптомы еще не появились, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

«Важно знать несколько особенностей об экспресс-тестах. Первое — чувствительность у них ниже, чем у ПЦР. Экспресс-тесты на антигены выявляют вирус, только когда его концентрация в организме достаточно высока. На ранней стадии болезни или при низкой вирусной нагрузке тест может показать ложноотрицательный результат, даже если человек заражен. Второе — зависимость от качества и срока годности. Важно покупать тесты только в аптеках, проверять срок годности и строго следовать инструкции. И наконец, у них высокая специфичность, это значит, если тест дал положительный результат, то ему можно доверять», — заметил врач.

По словам врача, такие тесты нужно использовать при наличии симптомов, особенно в первые 3–5 дней болезни, тогда результат будет наиболее достоверен. На основании тестирования нужно принимать решение о самоизоляции и ни в коем случае не назначать себе лечение.

«Не нужно самостоятельно назначать себе лекарства. Если речь идет про антибиотики, которые часто люди принимают при ОРВИ, то они бесполезны при вирусной инфекции и назначаются врачом только при присоединении бактериальных осложнений. Противовирусные препараты при легком течении тоже не назначаются. Врач может рекомендовать их только пациентам из групп риска или при тяжелом течении болезни», — рассказал доктор.

В подавляющем большинстве случаев лечение — симптоматическое. Рекомендуется обильное питье, жаропонижающие при температуре выше 38–38,5°C, местные средства от боли в горле и осиплости, капли в нос при заложенности, а также покой и сон.