Медики рассказали о главных способах борьбы с туберкулезом

В Москве состоялась пресс-конференция "Туберкулез сегодня: национальные достижения и глобальные вызовы". Выступления экспертов приурочили к Всемирному дню борьбы с этой болезнью.

По расчетам ВОЗ, более десяти миллионов жителей Земли больны туберкулезом. Ежегодно число впервые выявленных случаев становится меньше, но все же остается существенным — свыше восьми миллионов. По официальной статистике, в 2024 году туберкулез стал причиной смерти 1,2 миллиона человек. А латентную туберкулезную инфекцию имеет каждый четвертый житель планеты.

По данным Минздрава России, наша страна добилась исторического минимума в заболеваемости. А смертность от туберкулеза за последнее десятилетие снизилась втрое. Этот темп намного превышает мировые показатели. Позитивная тенденция наблюдается по диагнозам как у взрослых, так и у детей.

Пять лет назад ВОЗ исключила Россию из списка государств с высоким бременем туберкулеза, в котором наша страна находилась 20 лет. Снижение заболеваемости фиксируют в каждом федеральном округе. Но от региона к региону ситуация различается. Так, в восточной части РФ картина хуже, чем в западной.

Существуют и глобальные вызовы. Среди них главный — устойчивость возбудителя заболевания к лекарственным препаратам. Это мешает добиться быстрого выздоровления. Множественная лекарственная устойчивость наблюдается у 34 процентов больных. Вторая трудность — сочетание туберкулеза с ВИЧ-инфекцией. У таких пациентов значительно ослаблен иммунитет, что очень усложняет лечение. Но их количество постоянно снижается. В качестве проблемных регионов эксперты отмечают Пермский край, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Самарскую области. Им уделяют особое внимание.

Успехи в борьбе с недугом медики связывают с государственными приоритетами, организационной структурой фтизиатрической службы, которой нет аналогов в мире, и быстрым развитием науки.

У детей основными мерами профилактики туберкулеза являются вакцинация и выявление латентной, то есть скрытой, туберкулезной инфекции. Детей вакцинируют в первые же сутки их жизни. В свое время эта мера дала незамедлительный результат в виде десятикратного снижения количества заболевших, а смертность уменьшилась в 16 раз.

Скрининги на туберкулез проводятся с помощью отечественных кожных и лабораторных иммунологических тестов. Внедрение в практику российского инновационного диаскинтеста позволило снизить заболеваемость у детей в два раза, этот тест остается основным методом раннего выявления туберкулезной инфекции. Проба Манту для раннего выявления туберкулеза у детей применяется лишь для того, чтобы узнать, нужно ли повторно вакцинировать ребенка в семь лет. Если проба положительная, делают уже упомянутый тест, чтобы выявить туберкулез.

А вот у школьников и подростков выполняют уже только диаскинтест. Лабораторные исследования, для которых необходимо забирать кровь, назначаются специалистами только в случае, когда кожные пробы противопоказаны. Такой подход российских фтизиатров признан ВОЗ лучшей практикой, а в 2022 году российский иммунологический тест на туберкулез включен в рекомендации ВОЗ.

В 2024 году был разработан отечественный лабораторный иммунологический тест на платформе ELISPOT, получивший название "ТиграТест.ТВ". Он может применяться не только для детей с противопоказаниями к кожным пробам, но и для пациентов со сниженным иммунитетом.

«Взрослых мы обследуем с помощью флюорографических методов. Это тоже очень эффективно, — рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. — На ранних этапах туберкулез не имеет никаких симптомов, а с помощью осмотров мы выявляем его, пока он еще не заразный. И таким образом предотвращаем его распространение».

Полезными и важными помощниками медиков при скрининге стали нейросети. ИИ позволил добиться при диагностике точности в 99,6 процента.

По словам экспертов, Россия использует персонализированный подход к лечению каждого пациента. И этот метод получил одобрение ВОЗ. В практике отечественных фтизиатров есть короткие режимы химиотерапии, сокращающие сроки лечения в три-четыре раза, при этом обеспечивая высокую эффективность лечения. В настоящее время в России имеются все основные противотуберкулезные препараты для этих схем, включая бедаквилин и претоманид.

Чтобы усилить действие противотуберкулезной вакцины БЦЖ, ведущие медцентры разработали новые вакцины. Сейчас идут их клинические исследования. Также ученые разработали автоматизированную систему выявления ДНК-возбудителя и определения резистентности к ключевым препаратам. Отечественная установка, по мнению Ирины Васильевой, превосходит зарубежные аналоги. Кроме того, среди заслуг российской науки можно назвать липосомальный микобактериофаг — это альтернатива химиотерапии. К препарату не возникает устойчивости, он тоже проходит клинические исследования.