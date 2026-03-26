В Приморье медики спасли женщину с гигантской миомой

Хирурги и гинекологи Владивостокской клинической больницы № 4 спасли жизнь 49-летней пациентки, которая поступила в тяжелом состоянии с сильной болью в животе. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приморского края.

Женщина поступила в медучреждение поздно ночью в тяжелом состоянии с сильной болью в животе. Обследование показало внутреннее кровотечение. Лопнул сосуд в миоме матки - доброкачественном образовании, растущем из мышечного слоя матки в виде узлов.

В связи с угрозой жизни пациентки к операции немедленно подключили дополнительных специалистов. Врачи провели необходимые анализы, запросили донорскую кровь из краевой станции переливания и начали срочное хирургическое вмешательство.

"Пациентка потеряла более четырех литров крови. Миома достигла гигантских размеров. Мы остановили кровотечение и удалили образование размером около 20 на 30 сантиметров и весом более двух килограммов. Это была сложная, но успешная операция - гормональную функцию удалось сохранить", - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Захар Левин.

Отмечается, что всего женщине провели около десяти переливаний крови. После стабилизации состояния ее перевели на амбулаторное наблюдение и вскоре выписали домой.