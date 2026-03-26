В Госдуме предложили добавить послеродовую реабилитацию в ОМС

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила добавить программы послеродовой реабилитации женщин в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА Новости.

В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко предлагается включить туда в том числе наблюдение у гинеколога, терапевта и эндокринолога, физиотерапевтические процедуры и психологическую поддержку, которая снизит риски развития у россиянок послеродовой депрессии. Также молодую мать нужно бесплатно обеспечить комплексом витаминов и минералов и предоставить ей возможность эстетического восстановления в случае доказанной эффективности и безопасности.

По словам Лантратовой, она получает обращения россиянок, откладывающих материнство из-за неуверенности в своем здоровье и способности к восстановлению. Депутат отметила, что стоимость программ реабилитации женщин может составить 200 тыс. руб.

С 2026 года в России беременных и рожениц ждет новое медицинское сопровождение. Им будут предоставляться две консультации психолога во время беременности и послеродовой патронаж, который будет осуществляться на дому в течение первых двух недель после выписки из роддома в случае, если женщина не обращалась в женскую консультацию.