В России предложили ввести единую медкарту

Депутаты фракции "Новые люди" предложили создать единую электронную медицинскую карты гражданина РФ с обеспечением гарантированного межрегионального доступа к ней для медицинских организаций по всей территории страны. Такой запрос они отправили в Минздрав.

Новая система, по оценке авторов письма, должна предусматривать централизованную архитектуру хранения данных либо унифицированные стандарты обмена такой информацией. Предлагается установить разные уровни доступа для медицинских работников и принять меры для полной защиты персональных данных.

"Внедрение единой электронной медицинской карты позволит повысить качество и непрерывность медицинской помощи, сократить избыточные диагностические процедуры, снизить расходы на повторные обследования и повысить эффективность управления системой здравоохранения, - говорится в письме. - Дополнительным эффектом станет повышение удобства для граждан, которые смогут получать медицинскую помощь в любом регионе без необходимости предоставления бумажных выписок и результатов анализов".

Пока что при обращении гражданина за медицинской помощью в другом регионе медицинские организации не всегда имеют оперативный доступ к полной истории заболеваний, результатам обследований, назначениям и т.п. - так авторы объяснили, почему новшество актуально. Депутаты напомнили о высокой внутренней мобильности граждан, командировкам, сезонном проживании в других регионах и прочих перемещениях граждан по территории страны. В связи с этим "фрагментарность медицинских данных создает неудобства для граждан и риски для определения их диагноза", отметили они. Кроме того, это ведет к увеличению расходов системы здравоохранения, задержкам в оказании помощи, говорится в обращении.