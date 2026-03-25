Распилил снаряд болгаркой: хирурги по частям собрали кисть подростка

В Калининграде медики Детской областной больницы провели две сложные операции и смогли сохранить кисть 13-летнему пациенту после взрывной травмы. Об этом сообщает региональный минздрав в среду, 25 марта.

Инцидент произошёл во дворе частного дома: подросток попытался распилить болгаркой цилиндрический предмет, который оказался снарядом. В результате он сдетонировал прямо в руках ребёнка.

Пострадавшего доставили в больницу в шоковом состоянии. Врачи диагностировали перелом нижней трети левого предплечья со смещением, раны на голени и лбу, а также тяжёлые повреждения кисти с множественными переломами и сильным кровотечением. Существовал высокий риск потери части конечности.

Первую операцию провела бригада травматологов — Александр Гозун, Геннадий Петров и Артём Чабан. Противошоковую помощь обеспечивал анестезиолог Виктор Берг. За полтора часа врачам удалось остановить кровотечение, предотвратить инфекцию и восстановить положение костных фрагментов. Ключевой задачей стало сохранение кровотока в кисти.

«Поэтому чтобы правильно выстроить дальнейшую стратегию лечения, необходимо было выждать время, – объяснил Александр Гозун. – В итоге через несколько суток, оценив зону некроза, которая благодаря своевременно обеспеченному кровотоку в кисти оказалась небольшой, мы провели мальчику вторую, восстановительную операцию. Во время нее с помощью пластики были устранены дефекты тканей и костей».

Как отметили врачи, взрывные травмы опасны тем, что в первые дни сложно определить границы повреждённых тканей. После стабилизации состояния пациенту провели второе вмешательство.

По словам заместителя главврача Геннадия Петрова, жизни подростка сейчас ничего не угрожает, кисть удалось сохранить. Восстановление функций займёт время.

Медики прогнозируют, что реабилитация продлится не менее шести месяцев, всё это время ребёнок будет находиться под наблюдением специалистов.