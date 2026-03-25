В России актуализируют перечень стратегически значимых лекарств

Перечень стратегически значимых лекарств будет актуализирован в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Как отметили в министерстве, в марте были приняты правила формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Ожидается, что в ближайшее время на основании принятого акта Минздравом России будет сформирована комиссия по формированию перечня СЗЛС, которая будет включать в себя и представителей Минпромторга.

"Комиссия определит в соответствии с критериями те лекарственные препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации, и производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации. Сформированный список препаратов будет внесен Минздравом России в правительство Российской Федерации в виде проекта распоряжения для его утверждения - это и будет новый перечень СЗЛС", - рассказали в министерстве.

На лекарственные препараты перечня будет распространяться механизм "второй лишний" для производимых по полному циклу в ЕАЭС СЗЛС.

В министерстве подчеркнули, что Минпромторг в тесном взаимодействии с ведомствами, профессиональным и бизнес-сообществом ведет активную работу, направленную на локальное производство по полному производственному циклу стратегически значимых групп лекарственных средств.