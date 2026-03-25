В ДНР уменьшили очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов

В ДНР в семь раз уменьшили очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов
Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в ДНР сократил очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов с почти 2 тыс. до 300 человек. Этого добились за счет оптимизации работы и дополнительного финансирования, сообщил ТАСС главный врач учреждения Андрей Боряк.
"Нам удалось наконец-то за вот эти все годы, если не победить, то значительно сократить очередь на протезирование тазобедренных суставов, - сказал Боряк. - Если на определенном этапе было порядка 2 тыс. человек в списке ожидания, то сейчас этот список чуть более 300".
Он добавил, что срок ожидания эндопротезирования по этому направлению сократился до двух - трех месяцев. Улучшить ситуацию удалось в прошлом году благодаря оптимизации работы центра: помимо трех отделений, эту работу стали выполнять еще два. Кроме того, по инициативе главы ДНР Дениса Пушилина из регионального бюджета центр получил дополнительное финансирование на эти цели.
"Нам удалось закупить необходимое количество составов, необходимый инструментарий для этого. В общем-то, в прошлом году нам удалось оптимизировать это направление", - заключил собеседник агентства.