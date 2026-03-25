В ДНР уменьшили очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов

Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в ДНР сократил очередь на эндопротезирование тазобедренных суставов с почти 2 тыс. до 300 человек. Этого добились за счет оптимизации работы и дополнительного финансирования, сообщил ТАСС главный врач учреждения Андрей Боряк.

"Нам удалось наконец-то за вот эти все годы, если не победить, то значительно сократить очередь на протезирование тазобедренных суставов, - сказал Боряк. - Если на определенном этапе было порядка 2 тыс. человек в списке ожидания, то сейчас этот список чуть более 300".

Он добавил, что срок ожидания эндопротезирования по этому направлению сократился до двух - трех месяцев. Улучшить ситуацию удалось в прошлом году благодаря оптимизации работы центра: помимо трех отделений, эту работу стали выполнять еще два. Кроме того, по инициативе главы ДНР Дениса Пушилина из регионального бюджета центр получил дополнительное финансирование на эти цели.