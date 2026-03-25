Когда станет доступной российская вакцина от аллергии на березу

Разработанная учеными ФМБА вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы может стать доступна для пациентов в следующем году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"В прошлом году мы столкнулись с отсутствием в аптеках французского препарата "Сталораль", предназначенного для лечения аллергии на пыльцу березы. Такие ситуации ставят наших граждан в зависимое положение", - отметил депутат.

Он напомнил, что разработанная в ФМБА отечественная вакцина на аллергены пыльцы березы и связанные с ними некоторые другие аллергены успешно прошла клинические исследования. Препарат назвали "Аллергарда", основной этап исследований был завершен в конце 2025 года.

"Результаты впечатлили. В 25% случаев у пациентов с прививкой "Аллергарда" полностью отсутствовали симптомы, а большинство провело сезон цветения в целом заметно легче", - отметил депутат.

Он напомнил, что сейчас единственный доступный способ борьбы с аллергией - аллерген-специфическая иммунотерапия. Пациенту по определенной схеме вводят в течение длительного времени микродозы аллергена, постепенно "приучая" к ним организм. Полный курс лечения занимал около трех лет.

Новая вакцина более эффективна и удобна в применении: по разработанной схеме в зимнее время пациент получает пять инъекций, и при необходимости курс повторяется в следующем году.