Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой весной

Весной возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом из-за активности мелких млекопитающих. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Там пояснили, что заболевание передается человеку при вдыхании пыли, которая была заражена вирусом. Как правило, это происходит во время отдыха на природе, сбора грибов и ягод в лесу, работы на загородных участках и лесоразработках. Геморрагическая лихорадка представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание. Как правило, заражаются им в летне–осенний период.

При первых симптомах многие путают вирус с гриппом. У заболевшего поднимается температура до 38–40 градусов, возникает боль в мышцах и головная боль. Кроме того, могут покраснеть лицо, шея и верхняя часть туловища. При этом больные не заражают окружающих.