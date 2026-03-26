Аллергия на пыльцу: как пережить сезон цветения и уменьшить симптомы

Каждый год в период цветения деревьев и трав миллионы людей сталкиваются с насморком, чиханием и зудом в глазах. Аллергия на пыльцу, или поллиноз, - одно из самых распространенных сезонных заболеваний. Из-за климатических изменений сезон пыления в некоторых регионах становится длиннее, а концентрация пыльцы - выше. Разбираемся, почему возникает поллиноз, когда начинается сезон цветения и как облегчить симптомы аллергии на пыльцу.

Коротко о главном

Аллергия на пыльцу называется поллинозом.Симптомы появляются в период цветения растений.Чаще всего страдают нос и глаза.Пик пыления бывает в сухую и ветреную погоду.Снизить симптомы помогает ограничение контакта с пыльцой.Лечение включает антигистаминные препараты и терапию у аллерголога.

Ситуация Что помогаетПрогулка Очки и головной уборВозвращение домой Душ и смена одеждыКвартира Очиститель воздуха, регулярная влажная уборкаПоездки Закрытые окна автомобиля

Содержание:

Что такое аллергия на пыльцу (поллиноз)Когда начинается сезон аллергии на пыльцуОсновные симптомы аллергии на пыльцуКак уменьшить контакт с пыльцойЛечение аллергии на пыльцуПерекрестная аллергия и питаниеКогда нужно обратиться к врачуКогда симптомы становятся опаснымиКакие анализы делаютЧасто задаваемые вопросыЗаключение

Что такое аллергия на пыльцу (поллиноз)

Поллиноз - это аллергия на пыльцу растений во время их цветения. Также известен как сенная лихорадка.

Почему возникает аллергия

Иммунная система воспринимает безвредные белки пыльцы как угрозу для организма. Начинают вырабатываться антитела - иммуноглобулины класса Е (IgE), которые фиксируются на мембранах тучных клеток. При повторном попадании в организм аллерген связывается с IgE, что приводит к активации тучных клеток, которые начинают выделять гистамин. Именно он играет ключевую роль в развитии симптомов аллергии.

Почему симптомы повторяются каждый год

Симптомы поллиноза повторяются ежегодно, поскольку это сезонное заболевание, связанное с периодами цветения растений.

Когда начинается сезон аллергии на пыльцу

Сезон аллергии зависит от периода цветения растений. В разных регионах он может начинаться ранней весной и продолжаться до осени.

Весенний период

Весной чаще всего вызывают аллергию деревья: береза, ольха, лещина. Береза - самый распространенный аллерген среди деревьев, она находится в одном ряду с полынью и злаковыми.

Время начала и конца цветения зависит от региона. В средней полосе активное цветение березы приходится на апрель-май, ольхи - часто на март, с пиком активности в апреле, лещины - на апрель.

Летний период

Летом аллергию вызывают злаковые (рожь, пшеница, овес) и луговые травы (тимофеевка, мятлик, ежа, овсяница, лисохвост и другие). Пик приходится на конец июня - июль.

Осенний период

Осенью основными аллергенами становятся сорные травы - полынь и амброзия. Период цветения этих растений приходится преимущественно на конец лета и осень (с августа по октябрь).

Основные симптомы аллергии на пыльцу

Поллиноз чаще всего проявляется симптомами, напоминающими простуду:

заложенность носа;частое чихание;прозрачные выделения из носа;покраснение и отек век;постоянный зуд и жжение в глазах;слезотечение;дискомфорт, першение в горле;зуд в слуховом проходе.

Однако при аллергии, как правило, нет температуры, и симптомы сохраняются дольше. ОРВИ часто проходит за неделю, сопровождается повышением температуры и кашлем (переходящим из сухого в мокрый), выделения из носа становятся густыми (при аллергии они прозрачные и жидкие).

Дополнительные симптомы

Иногда появляются кашель, усталость и снижение концентрации (из-за отека слизистой носа и нехватки кислорода). Кашель может быть связан с одним из тяжелых проявлений поллиноза - бронхиальной астмой. При затруднении дыхания обратитесь к врачу.

Как уменьшить контакт с пыльцой

Как пережить сезон цветения, если сильная аллергия на пыльцу? Самый эффективный способ облегчить состояние - минимизировать контакт с аллергеном.

Что делать на улице:

носить солнцезащитные очки - это предотвращает попадание большого количества пыльцы в глаза;избегать ветреной погоды - концентрация пыльцы в воздухе при сильном ветре в сухую погоду максимальная;гулять после дождя - в это время концентрация пыльцы снижается.

Что делать дома:

закрывать окна в пик пыления;использовать очистители воздуха;чаще проводить влажную уборку.

Лечение аллергии на пыльцу

Лечение поллиноза направлено на уменьшение симптомов и предотвращение осложнений.

Антигистаминные препараты

Помогают уменьшить зуд, насморк и слезотечение.

"Сегодня предпочтение отдается антигистаминным препаратам второго поколения, таким как цетиризин, лоратадин или фексофенадин, которые не вызывают сонливости и действуют на протяжении суток, - отмечает Алина Романова, врач-аллерголог-иммунолог "Поликлиника.ру". - Но они лишь блокируют уже запущенную реакцию. Для лечения воспаления слизистой носа используются местные гормональные спреи (глюкокортикостероиды). Для глаз есть специальные антигистаминные препараты".

Важно! Перед приемом любых препаратов проконсультируйтесь с врачом.

Аллерген-специфическая иммунотерапия

АСИТ - метод лечения, который снижает чувствительность организма к аллергену. Он сводится к тому, что пациенту вне фазы обострения аллергии вводят дозы аллергена. Постепенно организм привыкает и перестает воспринимать его как опасный и вырабатывать антитела и гистамин, который является причиной неприятных симптомов.

Комментарий

Алина Романова, врач-аллерголог-иммунолог "Поликлиника.ру":

"Пока АСИТ - единственный метод, который воздействует на причину аллергии, а не на симптомы. Курс лечения составляет не менее трех лет, и он способен "переучить" иммунную систему. Благодаря иммунотерапии можно достичь стойкой ремиссии. Ее начинают в период отсутствия пыльцы, то есть осенью или зимой. Это позволяет организму спокойно адаптироваться к введению аллергена и встретить сезон во всеоружии".

Перекрестная аллергия и питание

Некоторые продукты могут усиливать симптомы аллергии на пыльцу - это так называемая перекрестная реакция.

Что нельзя есть при аллергии на цветение:

При аллергии на пыльцу деревьев - орехи, яблоки (особенно красные сорта), косточковые плоды (вишня, черешня, слива), морковь, березовый сок.При аллергии на пыльцу злаковых трав - хлебобулочные и кондитерские изделия, каши (кроме гречневой).При аллергии на пыльцу сорных трав (полынь, амброзия, лебеда и др.) - семечки подсолнечника, подсолнечное масло и продукты, его содержащие, дыня, арбуз, цитрусовые, томаты, огурцы, цикорий, мед.

Нужно ли соблюдать диету

"В период цветения необходимо исключить или ограничить продукты, которые имеют перекрестные аллергические реакции, или употреблять их термически обработанными, так как в этом случае разрушается белок, который вызывает симптомы аллергии", - отметила Каринэ Варданян, руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра.

В любом случае диета подбирается индивидуально.

Когда нужно обратиться к врачу

"К врачу нужно обращаться не тогда, когда вы уже "чихаете в три ручья", а если заметили ухудшение качества жизни, - предупреждает Алина Романова, врач-аллерголог-иммунолог "Поликлиника.ру". - Не стоит запускать ринит. Многие пациенты годами лечат насморк каплями и не подозревают, что причина в системном аллергическом воспалении, которое, если его не контролировать, может привести к развитию бронхиальной астмы".

Когда симптомы становятся опасными

Если появляются приступы удушья или сильная одышка.

"Отдельного внимания требуют ситуации, когда аллергическая реакция приобретает тяжелое течение, - комментирует Екатерина Гергесова, врач медицинской лаборатории Lab4U. - Может возникнуть острейшая аллергическая реакция - анафилаксия. Признаками анафилаксии служат быстро нарастающие симптомы: появление сыпи, изменение цвета кожи, отек губ и языка, затрудненное свистящее дыхание, спазм бронхов, понижение артериального давления. В этих случаях, а также при потере сознания или нарастании отека дыхательных путей, для больного нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, так как анафилактический шок развивается стремительно и требует экстренного медицинского вмешательства".

Какие анализы делают

Аллерголог может назначить кожные тесты или анализ крови на общий иммуноглобулин IgE.

"При подозрении на аллергию врач назначает лабораторные исследования: общий анализ крови, определение уровня катионного протеина эозинофилов и анализ на общий иммуноглобулин Е (IgE), - отмечает Екатерина Гергесова. - Повышенный уровень IgE требует врачебной интерпретации, поскольку может наблюдаться не только при аллергических реакциях, но также при иммунных расстройствах, паразитарных инфекциях и некоторых опухолях. При повышенном уровне IgE в зависимости от симптомов назначают специфические IgE к конкретным аллергенам, в данном случае к аллергенам пыльцы березы, отдельно или в составе панелей".

Анализ крови проводят в период обострения - это снижает риск ложноотрицательных результатов.

Альтернативный метод диагностики - кожные пробы. На кожу наносят аллергены и делают микроцарапины, а также делают аппликационные пробы с наклеиванием пластыря с аллергенами на 48 часов с последующей оценкой реакции.

"Этот метод не применяют в период обострения аллергии, при экземе, псориазе, на фоне приема антигистаминных препаратов или гормонов, а также у детей младше трех лет", - уточнила доктор Гергесова.

Часто задаваемые вопросы

Когда начинается сезон аллергии на пыльцу?

Сезон аллергии зависит от времени цветения растений, на которые реагирует организм, - в период с ранней весны до осени. Весной цветут деревья, летом - злаки и луговые травы, а в конце лета и начале осени - сорные травы (полынь, лебеда, амброзия).

Можно ли полностью вылечить аллергию на цветение?

Единственным методом лечения является АСИТ - это терапия, при которой в организм последовательно вводят аллерген. Постепенно иммунная система к нему "привыкает" и перестает воспринимать как чужеродный. Антигистаминные препараты лишь устраняют симптомы.

Какие лекарства помогают при поллинозе?

Антигистаминные препараты второго поколения, а также кортикостероидные (гормональные) спреи для носа и антигистаминные капли для глаз.

Что нельзя есть при аллергии на пыльцу?

В период обострения стоит ограничить продукты, на которые может возникнуть перекрестная аллергия. Диета подбирается индивидуально, в зависимости от аллергена. Часто врачи рекомендуют исключать орехи, злаковые, некоторые фрукты и овощи.

Можно ли гулять при аллергии на цветение?

При аллергии можно гулять, но стоит надевать очки и головной убор, не гулять в ветреную погоду, а после прогулки принимать душ и мыть волосы.

Как отличить аллергию от простуды?

При аллергии, как правило, не повышается температура, выделения из носа всегда прозрачные и жидкие, симптомы сохраняются длительно, тогда как ОРВИ проходит обычно за неделю. При любых сомнениях стоит обратиться к врачу.

Заключение

Аллергия на пыльцу, или поллиноз, - распространенное сезонное заболевание. Симптомы появляются в период цветения растений. Уменьшить их проявления помогает ограничение контакта с аллергенами, прием препаратов за одну-две недели до начала сезона либо прохождение курсов АСИТ-терапии. При сильных симптомах, особенно при появлении навязчивого кашля и проблем с дыханием, необходимо обратиться к аллергологу.

