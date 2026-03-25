Врачи спасли ребенка, подавившегося кешью

В Детской городской клинической больнице имени Башляевой в Москве спасли четырёхлетнего мальчика, подавившегося кешью.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

Пациент поступил с одышкой, свистящим дыханием и жалобами на боль в груди. Ребёнку сделали бронхоскопию и нашли в дыхательных путях орехи. Их удалось вытащить с помощью бронхоскопа и специальных щипцов.

Мальчик находился под наблюдением ещё некоторое время, а после контрольных осмотров его выписали домой.

Также стало известно, что в Казани 12-летнего ребёнка спасли после того, как с крыши частного дома сошёл снег, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на станцию скорой медицинской помощи.

В момент инцидента мальчик стоял у стены. Его друг вызвал спасателей и вместе с отцом начал раскапывать снег. Медики прибыли за шесть минут.

Водитель скорой и фельдшер вытащили ребёнка, у него было диагностировано только переохлаждение. В машине мальчику оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в медцентре Рошаля спасли ребёнка, севшего на иглу.