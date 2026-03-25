Актриса с раком четвертой стадии назвала первый сигнал болезни

Стало известно, что звезда реалити-шоу "Замужем с первого взгляда", психолог и актриса Мел Шиллинг скончалась в возрасте 54 лет от рака кишечника. Она умерла через девять дней после того, как сообщила поклонникам о том, что "болезнь распространилась на мозг".

© Российская Газета

В своем обращении, записанном незадолго до смерти, она призвала никогда не игнорировать даже малейшие изменения, связанные со здоровьем. Мел полагала, что тяжелые последствия можно было предотвратить.

Как передает Daily Mail, Мел Шиллинг в течение нескольких недель игнорировала появление боли в животе, которая сопровождалась изменением в работе кишечника и усталостью. Близкие заметили, что Мел выглядела неважно, но на все вопросы она отвечала с улыбкой, заявляя, что у нее все хорошо. Позже она отметила, что списывала первые симптомы на гормональные изменения.

"Я выполняла свою работу, путешествовала по миру, занималась своими делами и жила полной жизнью, но все эти симптомы проявлялись в моем организме, а я не обращала на них внимания", - призналась звезда реалити-шоу.

Когда проблему уже невозможно было скрывать, Мел занялась здоровьем. Однако на тот момент недуг уже распространился на легкие и мозг, сопровождаясь сильным кашлем и головными болями.

"Онкологи мало что могли сделать, чтобы продлить ей жизнь или остановить распространение болезни", - передает издание.

Врачи объяснили, что первые признаки рака кишечника часто бывают едва заметными, но одним из наиболее распространенных является стойкое изменение в работе кишечника, которому сопутствует дискомфорт в животе.