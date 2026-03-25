Не только кашель: как распознать туберкулез по нетипичным признакам

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В связи с этой датой медицинские эксперты напоминают, что заболевание часто протекает в скрытой форме, а его клиническая картина становится менее очевидной.

Туберкулез остается одной из серьезных медицинских проблем, способной долго скрываться в организме. По словам врача общей практики, эксперта Лаборатории «Гемотест» Татьяны Бобровой, это связано с особенностями инфекции: попав в организм, микобактерии могут не вызывать активного воспаления, а переходить в латентную форму. В таком состоянии человек не ощущает себя больным, не кашляет и не заразен для окружающих, однако инфекция сохраняется и способна активироваться спустя годы.

Статистика подтверждает актуальность проблемы. Татьяна Боброва сообщила, что в 2025 году у 6% пациентов, сдавших анализ на туберкулез в «Гемотесте», были зафиксированы отклонения от нормы. По ее словам, показатели прошлых лет демонстрируют схожие значения, что свидетельствует о сохранении риска инфицирования даже при отсутствии жалоб на здоровье.

Вероятность выявления инфекции зависит от возраста: чаще всего диагноз ставят людям старше 40 лет. Максимальное количество случаев приходится на группу от 51 до 60 лет — около 20%. В категориях 41–50 лет и 71–80 лет этот показатель также остается высоким и составляет 17–18%. У детей до 10 лет туберкулез выявляется реже, в среднем у 2% пациентов, но полностью исключать опасность нельзя.

Эксперты отмечают, что меняется и «портрет» заболевания. Татьяна Боброва объяснила, что если раньше туберкулез ассоциировался преимущественно с поражением легких и яркими симптомами, то сейчас все чаще встречаются внелегочные формы, затрагивающие лимфоузлы, кости и другие ткани. Иногда болезнь маскируется под общее недомогание: слабость, быструю утомляемость, ночную потливость или незначительную потерю веса, которые пациенты не связывают с серьезным заболеванием.

В последние годы для диагностики все активнее применяются анализы крови. Они позволяют выявить как латентную, так и активную форму болезни и подходят тем, кому противопоказаны традиционные кожные пробы.

Исполнительный директор Российского Красного Креста, врач-педиатр Мария Мухина подчеркнула, что профилактика и регулярные обследования напрямую влияют на раннюю диагностику и позволяют предотвратить осложнения. Она отметила, что просветительская работа помогает гражданам осознать необходимость своевременной медицинской помощи. Организация ежегодно проводит Всероссийскую акцию ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом: за последние пять лет ее участниками стали более 300 тысяч человек.

Врачи предупреждают, что выжидательная тактика в случае с туберкулезом может быть опасной. Заболевание развивается постепенно, но при активации инфекции риск осложнений значительно возрастает. Медики резюмировали, что при появлении неспецифических симптомов, таких как длительная слабость, субфебрильная температура или необъяснимая потеря веса, важно не откладывать визит к специалисту. Регулярная диагностика, особенно после 40 лет и при наличии факторов риска, остается одним из наиболее эффективных способов раннего выявления болезни.