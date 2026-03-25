В Европе забили тревогу из-за туберкулеза

Европейское региональное бюро ВОЗ и Европейский центр по контролю заболеваний бьют тревогу: в 2024 году около 20% случаев заражения туберкулезом остались незамеченными для системы здравоохранения. Эксперты указывают, что регион рискует не уложиться в международные целевые показатели по ликвидации заболевания.

Согласно совместному докладу международных организаций, ситуация с выявляемостью туберкулеза в 53 странах Европы и Центральной Азии остается критической. Несмотря на формальную регистрацию 161,5 тысячи случаев заболевания (как новых, так и рецидивных), статистика не отражает реального масштаба бедствия: примерно каждый пятый инфицированный либо не прошел обследование, либо его данные не попали в официальные сводки.

Эта «серая зона» диагностики становится главным препятствием на пути к контролю над инфекцией, так как невыявленные пациенты продолжают распространять болезнь, зачастую в ее наиболее опасных формах.

Особую угрозу для региона представляет высокий уровень лекарственной устойчивости возбудителя. В то время как в среднем по миру этот показатель составляет чуть более 3%, в Европе 23% новых случаев уже демонстрируют нечувствительность к стандартным препаратам.

Среди пациентов, которые уже проходили лечение ранее, ситуация еще более драматична: более половины из них сталкиваются с устойчивостью к рифампицину — одному из ключевых антибиотиков. Эти цифры превращают борьбу с туберкулезом в гонку с мутирующей инфекцией, требующую применения более дорогих и длительных схем терапии.

Отчет демонстрирует тревожный разрыв между достигнутым прогрессом и поставленными стратегическими целями. С 2015 года заболеваемость в регионе снизилась на 39%, а смертность — на 49%. Однако для выполнения задач «Стратегии по искоренению туберкулеза» эти показатели должны были составить 50% и 75% соответственно.

В странах Евросоюза отставание еще заметнее: сокращение летальных исходов едва достигло 17%. Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущих темпов большинство государств ЕС не смогут достичь установленных на 2030 год рубежей, что приведет к тысячам предотвратимых смертей.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что текущая ситуация требует пересмотра подходов к диагностике и лечению. Недостаточное выявление больных он назвал «упущенной возможностью» прервать цепочку заражения на ранних этапах. По словам эксперта, вернуться на путь к ликвидации заболевания позволят инвестиции в экспресс-диагностику, внедрение укороченных курсов терапии пероральными препаратами (вместо инъекционных) и усиление эпидемиологического наблюдения. Клюге подчеркнул, что, несмотря на серьезность угрозы, у стран региона есть все инструменты, чтобы переломить тенденцию, если они активизируют усилия уже сегодня.

