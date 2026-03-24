Роспотребнадзор провел расследование из-за нового случая оспы обезьян

Роспотребнадзор провел расследование, организован комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с новым случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Эпидемиологическое расследование и полный комплекс противоэпидемических мероприятий провели специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора, говорится в сообщении.

Межрегиональное управление напомнило о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон. На пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов.

Ранее сообщалось, что новый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина доставлен в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Состояние стабильное, средней степени тяжести.