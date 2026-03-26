Три инновационных метода лечения рака включат в программу госгарантий

Завершилось общественное обсуждение правительственной инициативы о включении в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи трех дорогостоящих персонализированных методов лечения онкологических заболеваний. Речь идет о CAR-T-терапии, а также о двух видах онковакцин - "Онкопепт" и мРНК-вакцинах. Расходы на лечение покроет Федеральный фонд ОМС.

В четверг, 26 марта, завершилось общественное обсуждение проекта поправок к программе госгарантий на 2026-2028 годы. Документ, подготовленный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, добавит в систему обязательного медицинского страхования три высокотехнологичных метода лечения некоторых видов онкозаболеваний.

Что включили в программу

CAR-T-терапия предназначена для пациентов с рецидивирующими формами некоторых видов рака крови и лимфом. Технология подразумевает забор иммунных клеток пациента, их генетическую модификацию для атаки на опухоль и последующее возвращение в организм. Стоимость курса оценивается в 7 млн руб. Пептидная вакцина "Онкопепт" (разработана ФМБА) применяется у больных с метастатическим колоректальным раком после безуспешного применения двух и более линий терапии. Стоимость полного курса - 863,7 тыс. руб. Персонализированные мРНК-вакцины применяются при резектабельных опухолях (которые можно удалить хирургически), например, при злокачественных новообразованиях органов дыхания, полости рта, женских и мужских половых органов. Лечение включает этапы от диагностики (428,6 тыс. руб.) до инициирующего курса терапии (5,85 млн руб.) и поддерживающих доз.

Онковакцины: не прививка от рака, а лекарство для запущенных стадий

Важно подчеркнуть, что онковакцины, о которых идет речь, не являются профилактическими препаратами, защищающими от возникновения рака. Это класс лечебных вакцин, предназначенных для пациентов с уже развившимся заболеванием, как правило, на запущенной стадии (при наличии метастазов).

Принцип действия таких препаратов заключается в активации собственного иммунитета пациента. Вакцины "обучают" иммунные клетки находить, распознавать и уничтожать измененные раковые клетки. Причем мишенями становятся не только клетки первичной опухоли, но и метастазы, которые разносятся по организму с кровью и лимфотоком.

Как ранее пояснял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, эти препараты рассматриваются не как панацея, а как дополнение к основному лечению. Глава НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн, чей институт уже проводит набор первых пациентов, назвал появление таких вакцин "началом новой эры в персонализированной онкологии".

"Технология позволяет использовать клетки самой опухоли в качестве "троянского коня" для того, чтобы заставить иммунную систему находить и уничтожать раковые клетки", - подчеркнул Андрей Каприн.

Кому будет доступно такое лечение

Хотя включение методов в программу госгарантий делает их бесплатными для пациентов, объем такой помощи на начальном этапе будет ограничен. Это связано с необходимостью создания дополнительных мощностей лабораторий, в которых будут синтезировать онковакцины персонально под каждого пациента на основе клеток именно его опухоли. Рассматривается два возможных варианта: небольшие производственные лаборатории при крупных онкоцентрах и строительство крупных производств, куда будут поступать "заказы" на синтез конкретной вакцины для конкретного больного.

В текущем году, как ранее поясняли в Минздраве, инновационное лечение с применением таких препаратов смогут получить 120 пациентов. Пока оказывать высокотехнологичную помощь будут только крупные федеральные центры, подведомственные правительству РФ. Разрешение на использование новых технологий уже получили НМИЦ онкологии имени Блохина и НМИЦ радиологии.

Благодаря включению новых методов в программу госгарантий, оплачиваться лечение будет из средств фонда ОМС в пределах уже утвержденных на 2026 год лимитов, без привлечения дополнительных бюджетных средств. Для больных оно будет бесплатным.