В РФ запатентовали приложение для оценки биологического возраста мозга

Ученые нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) запатентовали приложение, которое оценивает биологический возраст и здоровье мозга. Онлайн-платформа "Калькулятор когнитивного биологического возраста" способна оценить скорость старения мозга человека и выявить первые признаки когнитивных нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Команда ученых из Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и НИИ биологии старения ННГУ им. Н.И. Лобачевского получила патент на изобретение "Способ определения когнитивного возраста человека с помощью искусственного интеллекта". В настоящее время система внедряется в практику медицины здорового долголетия государственной корпорации "Росатом" и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, а также используется в клиниках превентивной медицины», — говорится в сообщении.

Руководитель исследования, директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко рассказал, что первый релиз так называемых когнитивных часов на открытой платформе ННГУ состоялся в мае 2024 года. Сейчас это полностью функциональная система с доказательной научной базой и закрепленными правами интеллектуальной собственности.

«Мы создали доступный инструмент, который позволяет любому человеку за 15 минут оценить состояние своих когнитивных функций и получить детальную расшифровку. Это важный шаг к персонализированной профилактике нейродегенеративных заболеваний», — прокомментировал Иванченко.

Суть разработки

В основе разработки лежит модель машинного обучения Cognitive-Age-V, проанализировавшая данные более 1 800 участников в возрасте от 20 до 85 лет. Модель интегрирует результаты прохождения пяти коротких тестов, которые в комплексе оценивают ключевые когнитивные функции: память, внимание, логическое мышление, скорость реакции и цветовосприятие. Именно тесты на цветоразличение и когнитивный контроль оказались самыми значимыми для определения биологического возраста мозга.

«В отличие от хронологического возраста, когнитивный возраст показывает реальное состояние нейронных процессов. Снижение скорости реакции, ухудшение памяти и цветового зрения может быть связано не только с естественным старением, но и с развитием деменции, последствиями диабета, депрессии или нарушений сна. У пациентов с деменцией система зафиксировала ускоренное старение мозга в среднем на 15,4 года. Для людей с умеренными когнитивными нарушениями этот показатель также был повышен на 7,6 года», — добавил Иванченко.

Благодаря технологии объяснимого искусственного интеллекта SHAP-алгоритм показывает, какие именно функции — скорость распознавания цвета, устойчивость внимания или моторная реакция — внесли основной вклад в ускоренное или замедленное старение для каждого конкретного человека. Разработка выполнена в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" и поддержана Министерством экономического развития Российской Федерации.