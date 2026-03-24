Эксперт сообщил о статистике повторных инфарктов в РФ

Снижение повторных инфарктов на 39% отмечено в РФ с 2019 по 2024 год. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина.

«Повторные инфаркты миокарда: 2019-й — 33,4 тыс. пациентов, 2024-й - 20,4 тыс. пациентов. Снижение на 39% [в течение 5 лет]», — следует из презентации, представленной экспертом в ходе круглого стола Всероссийского союза пациентов.

Она добавила, что важно информировать пациентов о необходимости прохождения диспансеризации, четкого приема лекарств и профилактике факторов риска развития заболеваний. При этом ранняя диагностика в настоящее время является приоритетом, реализующимся государством в сфере здравоохранения.