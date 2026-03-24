Из-за редкой болезни мужчина начал посещать туалет по 100 раз в сутки

Житель Великобритании Сас Парсад рассказал, что ему пришлось посещать туалет по 100 раз в сутки из-за редкой и неизлечимой болезни. Его историю опубликовало издание Metro.

По словам мужчины, все началось с резкой боли в животе и сильных позывов, которые он сначала принял за пищевое отравление. Однако симптомы не прошли, а со временем только усилились. Из-за этого британец практически перестал выходить из дома, резко похудел и не мог работать из-за постоянного дискомфорта.

В течение месяцев врачи проводили обследования и сначала предполагали синдром раздраженного кишечника. Лишь спустя длительное время ему поставили диагноз «болезнь Крона». Мужчина вспоминает, что был поражен и едва не лишился чувств, узнав, что заболевание неизлечимо и грозит удалением кишечника.

«Я ходил в туалет 100 раз в день или даже чаще, это очень изматывало», — признался Парсад.

После постановки диагноза он начал лечение, изменил образ жизни и питание. Это мужчине помогло снизить интенсивность симптомов и постепенно вернуться к нормальной жизни.

