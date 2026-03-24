Урологи удалили у женщины камень размером с большой кулак

Врачи урологического отделения Омской областной клинической больницы провели уникальную операцию - удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером более десяти сантиметров.

55-летняя омичка обратилась к медикам с жалобами на слабость и снижение массы тела. Других проблем она не замечала. Однако обследование выявило в мочевом пузыре огромный камень, который грозил почечной недостаточностью. Врачам удалось решить проблему в два этапа. И в конце концов удалить новообразование.

По данным Омского минздрава, на мочекаменную болезнь приходится 40 процентов всех урологических заболеваний в России. В списке причин: нарушение обмена веществ, наследственность, недостаток жидкости, хронические воспаления.