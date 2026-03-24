Мишустин утвердил Концепцию развития первой помощи

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что им утверждена Концепция развития первой помощи до 2036 года.

По его словам, навыки того, как правильно до приезда врачей позаботиться о человеке, попавшем в беду, нужны каждому:

"От несчастных случаев никто не застрахован, а умение быстро сориентироваться, оказать первую помощь, предпринять соответствующие действия нередко позволяет спасти жизнь человеку, предотвратить осложнения для здоровья".

Важно, чтобы у людей был набор знаний, как действовать в экстренной ситуации, чтобы помочь и себе, и своим близким, подчеркнул глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями. Для этого организуются обучение граждан, подготовка инструкторов, проводятся различные мастер-классы и просветительские мероприятия.