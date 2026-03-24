В России сформируют перечень стратегически значимых лекарств

В России создадут перечень стратегически значимых лекарств. Правила и критерии его формирования утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что это позволит сократить зависимость фармацевтической промышленности от иностранных поставщиков и в целом будет способствовать достижению национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержке семьи", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.

Препараты из перечня будут полностью производиться на территории России, процессам предоставят государственную поддержку. Лекарства также будут иметь приоритет при госзакупках.

В список войдут жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, вакцины для национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, препараты крови, кровезаменители, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.