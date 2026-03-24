Роспотребнадзор разработал новый тест для диагностики туберкулеза

"Специалистами Роспотребнадзора разработан новый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP). Результат анализа можно получить за 30 минут. Своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях заболевания, обеспечивая благоприятный прогноз и эффективные меры по санации очага инфекции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в России заболеваемость туберкулезом за последние 13 лет в целом снижалась, достигнув в 2025 году показателя 23,3 случая на 100 тыс. населения, что практически в 2 раза ниже среднемноголетнего показателя (42,3). В мире, тем временем, ежегодно регистрируется более 10 млн случаев туберкулеза, умирают более 1 млн больных. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевание туберкулезом можно предупредить, а в случае раннего выявления оно успешно лечится.

К специфическим мерам профилактики туберкулеза относятся: плановая массовая иммунизация детского населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; профилактическое обследование на туберкулез детского и взрослого населения. Для предупреждения заболевания туберкулезом следует также соблюдать неспецифические меры профилактики: рациональный режим труда и отдыха, правильное полноценное питание, отказ от курения и алкоголя, закаливание, занятия спортом, соблюдение чистоты в помещениях, недопущение запыленности, проветривание помещений.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Этот день был утвержден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию открытия возбудителя заболевания - палочки Коха. Цель этой даты - повысить осведомленность о туберкулезе и рассказать о мерах профилактики.

Туберкулез - это инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое группой микобактерий, поражающее чаще всего легкие. Туберкулез может также вызывать поражение лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы. Источниками инфекции являются больные активной формой туберкулеза люди и животные. Наиболее опасными источниками являются больные туберкулезом легких с наличием бактериовыделения или с деструктивными процессами в легких. Ведущий путь распространения туберкулеза - воздушно-капельный.