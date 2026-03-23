В Белоруссии разрешили проведение двух бесплатных попыток ЭКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проведении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), который предполагает организацию двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. Предоставлять две попытки будут при соблюдении нескольких условий. В их числе — возраст женщины, не превышающий 40 лет, а также наличие медицинских показаний при отсутствии противопоказаний к проведению данной процедуры», — говорится в тексте.

В случае, если первая предоставленная бесплатно попытка ЭКО была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право на вторую процедуру на бюджетной основе до достижения ею возраста 49 лет.

Отмечается, что выполнение ЭКО, как и ранее, будет проводиться в государственных учреждениях здравоохранения, перечень которых определяется Советом министров. Основные положения указа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.

По данным пресс-службы, благодаря действующей программе ЭКО в Белоруссии родились 2528 детей, что доказало ее эффективность и востребованность. Государство на эти цели направило около 28 млн белорусских рублей ($9,3 млн).