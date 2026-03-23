Хирурги пересадили пациенту сердце

В кардиохирургическом отделении МОНИКИ медики сделали успешную операцию по пересадке сердца пожилому мужчине. Тем самым его жизнь была спасена, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациента доставили в отделение в крайне тяжелом состоянии - обширный инфаркт привел к ишемической кардиомиопатии. Сердечная мышца получала слишком мало крови и этот процесс прогрессировал. Лекарства не помогали и мужчина был госпитализирован. Врачи решили проводить трансплантацию, так как другие методы уже не работали.

«Мы выполнили ортотопическую трансплантацию сердца. Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Первые несколько суток после вмешательства мужчина провел под круглосуточным наблюдением в отделении кардиореанимации», — отметил заведующим отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

На седьмой день была сделана контрольная биопсия с коронарографией. Они показали, что сердце прижилось. Пациента перевели в палату для восстановления, а через месяц выписали домой в хорошем состоянии.