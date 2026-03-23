Категорию людей назвали защищенной от трех видов рака

Врач Хосе Мануэль Фелисес назвал категорию людей, которые надежно защищены сразу от трех видов рака. Его слова передает издание ABC.

Фелисес заявил, что у людей с аллергией ниже риск рака толстой кишки, поджелудочной железы и головного мозга. Врач объяснил это тем, что их иммунная система ведет себя как гиперактивный охранник.

«Она настолько бдительна, что <...>, становится гораздо более активной и эффективной в обнаружении аномальных клеток. И она уничтожает их до того, как они превратятся в опухоль, — пояснил доктор. — Ваш организм жертвует весенним комфортом ради высокоэффективного противоопухолевого щита. Поэтому в следующий раз, когда вы будете проклинать весну, поблагодарите свою иммунную систему за то, что она работает сверхурочно».

