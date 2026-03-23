Названа группа людей с самым большим резервом рождаемости

Нереализованная потребность в детях у граждан России в возрастной группе от 30 до 40 лет является наибольшим резервом для повышения рождаемости в стране. Об этом сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Нереализованная потребность в детях [в РФ] наблюдается у возрастной категории 30-40 лет. И это самый большой резерв восстановления рождаемости в стране. То есть вот на эту категорию мы должны обратить внимание», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Онищенко добавил, что разница в показателях рождаемости между регионами объясняется разными семейными ценностями. В тех субъектах, где семьи полные, рождается больше детей. По его словам, для повышения рождаемости в стране также необходимо улучшить систему поддержки семьи и детей, а также укреплять репродуктивное здоровье граждан, выстраивать работу по раннему выявлению заболеваний репродуктивной системы благодаря диспансеризации и профосмотрам.