Онищенко поделился неутешительной статистикой ожирения в России

Россия находится в десятке стран мира по приросту граждан с избыточной массой тела и ожирением, что обуславливает рост числа лиц с сахарным диабетом. Об этом сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Все говорит о том, что мы сегодня идем в первой десятке стран мира по приросту граждан с избыточным весом и ожирением. И вот в этом главная наша беда. Жировая ткань, которая накапливается, заставляет организм чувствовать себя голодным, начинает командовать человеком. Поэтому когда появляется избыточный вес, может возникнуть диабет второго типа», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Онищенко отметил, что рост граждан с сахарным диабетом в России также связан с улучшением диагностики и ранней выявляемостью, в том числе благодаря диспансеризации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что сахарный диабет может превратиться в эпидемию, а показатели за прошлый год вызывают беспокойство.