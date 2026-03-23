С 23 по 29 марта проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний

23.03.2026. Инфекционные заболевания возникают при воздействии болезнетворных микроорганизмов на восприимчивый к ним организм и могут передаваться от зараженного человека здоровому. Основные пути передачи инфекции и воздействие на них: - воздушно-капельный путь передачи (грипп, простудные заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и др.) – для профилактики используются маски, проветривание, недопущение скопления большого количества людей в помещении; - алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А) – важную роль играет личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух в помещениях; - половой путь передачи (вирусный гепатит В и С, ВИЧ-инфекция и т.д.) –важным аспектом профилактики таких инфекций является использование барьерных средств защиты; - кровяной путь передачи (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция) – в этом случае предотвратить инфекционные заболевания помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях). Профилактика инфекционных заболеваний включает индивидуальную (вакцинация, соблюдение правил гигиены, закаливание, ведение здорового образа жизни) и общественную профилактику (создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте). Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызванное микобактерией, поражающее чаще всего легкие. Помимо легочной формы туберкулеза встречается туберкулезное поражение лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы. Профилактикой туберкулеза является иммунизация вакциной БЦЖ. Прививку делают при отсутствии противопоказаний в роддоме. Ревакцинация против туберкулеза проводится в 6-7 лет. В целях раннего выявления туберкулеза у детей 18 лет ежегодно должна проводиться иммунодиагностика (проба Манту, Диаскинтест). У взрослых проводят регулярные скрининговые флюорографические обследования, частота которых зависит от степени риска заболевания туберкулеза.