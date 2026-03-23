Онищенко предупредил о продолжении осенне-зимнего подъема заболеваемости ОРВИ

Осенне-зимний рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще не завершился, и в текущих условиях риск заболеть сильнее и тяжелее остается высоким. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Не стоит забывать о том, что еще не закончился осенне-зимний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Если затемпературили - вызовите врача, если вы дома - наденьте маску, чтобы ребенка не заразить. Одеваться нужно по погоде, несмотря на то, что температурная шкала поползла вверх", - передает его слова ТАСС.

По его словам, в настоящее время организм выходит из температурного стресса после зимних холодов. Одновременно увеличивается количество ультрафиолетового излучения, которое оказывает сильное воздействие на гормональный фон человека.

На фоне сниженного "запаса прочности" болезнь переносится тяжелее, отметил эксперт. В качестве основных мер профилактики Онищенко посоветовал следить за питанием, употреблять пищу, богатую витаминами, высыпаться, гулять на свежем воздухе.