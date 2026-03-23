Онищенко рассказал, женщины с каким цветом глаз чаще впадают в депрессию

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что женщины с карими глазами чаще склонны к депрессии. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

— Кареглазым повезло меньше. Они больше впадают в депрессию, — сказал он.

Академик отметил, что особенно подвержены сезонной депрессии женщины в возрасте от 18 до 30 лет, которые, по его словам, сталкиваются с этим состоянием примерно в четыре раза чаще мужчин.

Также Онищенко пояснил, что различия могут быть связаны с особенностями психики.

— У женщины психика более мобильная, чем у мужчины, поэтому мужчина живет меньше. Понимаете, у женщины она меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и все. А мужчина насупится, изображает из себя брутального и так далее, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Современная молодежь чаще сталкивается с депрессиями и тревожными расстройствами, чем прошлые поколения, считают исследователи. Этому способствуют социально-экономическая неопределенность, влияние социальных сетей и прогресс психиатрии, позволяющей быстрее выявлять такие состояния. Главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр-нарколог Василий Шуров обратил внимание на увеличение осведомленности и открытости молодого поколения относительно психических расстройств.