Врачи выступили против цветной формы в медучреждениях

Большинство российских врачей и медсестер выступили против введения цветной униформы в больницах и поликлиниках. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Актион медицина», в котором приняли участие почти 800 медработников. Почти 60% респондентов не поддержали рекомендации Минздрава РФ о дифференциации формы по цветам и высказались за сохранение белого халата как символа чистоты и доверия, сообщает «Коммерсант».

Среди основных аргументов против инициативы — непонимание ее целей и ощущение, что чиновники занимаются «косметическими» изменениями вместо решения системных проблем с кадрами, зарплатами и рабочей нагрузкой. Медики также опасаются, что расходы на покупку новой формы переложат на них самих, а разноцветная одежда превратит больницы в «шапито». Отдельное недовольство вызывает фиолетовый цвет, предложенный для руководителей: его воспринимают как визуальное подчеркивание социального расслоения внутри коллектива.

Около 22% участников опроса, напротив, поддержали идею цветной униформы. Они считают темные оттенки более практичными для отделений, где одежда быстро пачкается, и рассчитывают, что переход на единые стандарты приведет к централизованной выдаче качественной и удобной формы. Часть медработников предлагает компромиссный вариант — использовать цвет для обозначения отделений или ограничиться цветными аксессуарами и бейджами при сохранении белых халатов.

Ранее опрос показал, что 66% медработников в целом согласны с необходимостью дресс-кода или его отдельных элементов, а четверть респондентов (25,8%) считают такие правила абсолютно необходимыми.

В начале этого года Минздрав РФ опубликовал методические рекомендации по дресс-коду для сотрудников детских больниц и поликлиник. Документ, на который обратило внимание издание «МВ», подробно описывает требования к одежде для разных категорий персонала, в том числе по цветам и материалам, а также содержит пожелания относительно прически, макияжа, украшений, колготок и обуви.