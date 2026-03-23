Женщина сломала ребро во время кашля

Продолжительный кашель при бронхите может привести к травме ребер. Пациентке потребовался повторный курс антибиотиков и обезболивающих, а от фиксации грудной клетки врачи отказались, чтобы избежать осложнений. Сейчас состояние женщины улучшилось.

Жительница Тулы столкнулась с редким, но серьезным осложнением после перенесённого бронхита. По словам пациентки, болезнь началась ещё в конце 2025 года. Женщина решила, что это обычная простуда, и, немного не долечившись, вышла на работу в декабре. В январе недуг вернулся с новыми приступами кашля. После приёма препаратов наступило облегчение, однако с приходом весны кашель возобновился и достиг пика.

Как сообщает Тульская служба новостей, поздним вечером у пациентки случился сильнейший приступ. После продолжительного кашля она почувствовала резкую боль в правом боку под грудью. На приёме врач при пальпации диагностировал трещину в ребре. Медик пояснил, что такое повреждение при бронхите или воспалении лёгких встречается не так редко, как может показаться.

Пациентке назначили второй курс антибиотиков и сильные обезболивающие. От тугой фиксации ребер врачи отказались: по современной методике стягивание грудной клетки может привести к скоплению жидкости в лёгких. Основная рекомендация – покой. В настоящее время приступы кашля прекратились, но полное заживление трещины, по словам медиков, займёт длительное время.

