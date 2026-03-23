Биолог объяснил, чем опасны контакты человека с голубиной стаей

При взлете голубиная стая поднимает в воздух пыль, которая может содержать инфекции, опасные для человека, поэтому от скопления голубей в парках и особенно во время их кормления лучше держаться подальше. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского ГУ имени П.Г. Демидова Александр Русинов, передает РИА Новости.

При этом Русинов особо подчеркнул, что большинство болезней голубей людям не передаются. Но два заболевания птиц — орнитоз и сальмонеллез — опасны для человека тем, что он может ими заразиться. Заражения могут быть, если кормить голубя с рук, трогать его и после этого не мыть руки перед едой.

Другой не менее распространенный способ заражения — от городской пыли, которую поднимают голубиные стаи. В микрочастицах этой пыли и голубиного помета могут содержаться инфекции.

При этом птичий грипп у голубей встречается редко. Чаще этой болезнью страдают утки и чайки, которые вызывают у людей больше симпатий и желания их покормить, чем голуби.