Стало известно, сколько рожениц Подмосковья выбрали партнерские роды

С начала 2026 года 44% рожениц в Подмосковье выбрали партнерские роды при появлении на свет ребенка. Такая возможность предоставляется бесплатно, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Получить услугу можно подав соответствующее заявление. Для этого надо обратиться в роддом или перинатальный центр, где будут осуществляться роды, а также сдать необходимые анализы.

«Многим женщинам важно во время родов чувствовать поддержку и присутствие близкого человека. В Подмосковье роженицам абсолютно бесплатно доступны партнерские роды», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В ведомстве отметили, что женщина доступны как мягкие, так и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы — помощницы при родах. Подробную информацию о партнерских родах будущие роженицы могут получить на тематическом интернет-портале и по телефону единого кол-центра 8 (800) 550-30-03.