«Безрезультатные потуги!»: Геронтолог заявил о коммерциализации темы продления жизни
Юрий Конев заявил НСН, что пока ни один человек на Земле не жил более 120 лет по официальным данным, именно поэтому сегодня все крутится вокруг этой цифры.
Ученые до конца не знают, что из себя представляет процесс старения организма, а все попытки продлить жизнь сегодня носят чисто коммерческий характер. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.
Увеличение продолжительности жизни большинства людей до 120 лет в обозримой перспективе невозможно, поскольку современная медицина не способна радикально замедлить или остановить процессы старения, для этого нужны прорывные исследования в биологии старения. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский, пишет ТАСС. Конев согласился с коллегой.
«Я с ним абсолютно согласен. Человечество не знает, что такое старение и что такое жизнь в широком, философском смысле этого слова, не только в биологическом. Ну, что это, обмен нуклеотидами, как учили нас? Уже вряд ли. Ферментативный процесс, которых существуют десятки тысяч в организме? Вряд ли. Так что нет единой теории старения, и все потуги продлить жизнь пока безрезультатны и носят чисто коммерческий характер. Коммерциализация этого процесса очень высока. А люди, естественно, хотят жить дольше. Рекламу о том, что решили проблему старения, я слышу уже почти 50 лет. Активная жизнь, конечно, будет продлена, в этом-то вся соль социальных достижений человечества, но она ограничена физиологическими возможностями. Ведь больше 120 лет на этой планете никто не жил, по статистике. Все остальное — непроверенные данные. И вот сейчас всё крутится вокруг этой цифры», — рассказал он.
