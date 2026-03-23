Специалист ответил, как переносится отечественная вакцина от туберкулеза

Разрабатываемая отечественная вакцина от туберкулеза показала хорошую переносимость в ходе клинических испытаний. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин.

"Вакцина от туберкулеза у нас сейчас находится на третьей фазе клинических исследований: 1 146 пациентов получили препарат. Вакцина сделана на основе рекомбинантной технологии, поэтому такого рода вакцины обладают очень хорошим профилем переносимости", - сказал он.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Событие призвано повысить осведомленность общественности о заболевании и активизировать усилия по борьбе с глобальной туберкулезной эпидемией.