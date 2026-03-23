Женщине удалили аппендицит на шестом месяце беременности

Жительнице Кузбасса удалили аппендицит на шестом месяце беременности
Кузбасские врачи провели операцию на брюшной полости местной жительнице на шестом месяце беременности, сохранив сразу две жизни.
Многодетная мама уже воспитывает трех детей и говорит, что дискомфорт во время беременности у нее возникал и ранее. Поэтому ноющая боль в животе поначалу ее не смутила. Думала, что малыш растет и давит на органы. Но боль продолжала нарастать и она вызвала скорую помощь. Врачи заподозрили аппендицит.
"Когда острая патология возникает у пациентки "в положении" - это считается критическим акушерским состоянием, - пояснили в Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева. - Лечиться в таком случае они должны только в многопрофильных медицинских центрах, где есть врачи разных специальностей, готовых в любой момент подключиться к лечению. Поэтому ее сразу направили в перинатальный центр Кемерова".
После консилиума пациентку экстренно прооперировали. По словам врачей, клинический случай был непростым. Выяснилось, что у женщины флегмонозный аппендицит - в шаге от разрыва и перитонита. А ранее многодетная мать перенесла три кесарева сечения.
"Но комплексная оперативная работа врачей каждого на своем этапе помогла избежать осложнений", - рассказал врач-хирург КОКБ Александр Харитонов. - Профессионализм и опыт хирургов позволили даже в такой ситуации всего через несколько проколов провести малотравматичную операцию".
Врачи отмечают, что послеоперационный период прошел без осложнений. Пациентка уже находится дома вместе с дочкой и двумя сыновьями и готовится к родам в Перинатальном центре.
"Здесь малышу жизнь сохранили, здесь и подарят рождение", - считает она.
Уже известно, что у многодетной мамы будет еще один сын.