Женщине удалили аппендицит на шестом месяце беременности

Кузбасские врачи провели операцию на брюшной полости местной жительнице на шестом месяце беременности, сохранив сразу две жизни.

Многодетная мама уже воспитывает трех детей и говорит, что дискомфорт во время беременности у нее возникал и ранее. Поэтому ноющая боль в животе поначалу ее не смутила. Думала, что малыш растет и давит на органы. Но боль продолжала нарастать и она вызвала скорую помощь. Врачи заподозрили аппендицит.

"Когда острая патология возникает у пациентки "в положении" - это считается критическим акушерским состоянием, - пояснили в Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева. - Лечиться в таком случае они должны только в многопрофильных медицинских центрах, где есть врачи разных специальностей, готовых в любой момент подключиться к лечению. Поэтому ее сразу направили в перинатальный центр Кемерова".

После консилиума пациентку экстренно прооперировали. По словам врачей, клинический случай был непростым. Выяснилось, что у женщины флегмонозный аппендицит - в шаге от разрыва и перитонита. А ранее многодетная мать перенесла три кесарева сечения.

"Но комплексная оперативная работа врачей каждого на своем этапе помогла избежать осложнений", - рассказал врач-хирург КОКБ Александр Харитонов. - Профессионализм и опыт хирургов позволили даже в такой ситуации всего через несколько проколов провести малотравматичную операцию".

Врачи отмечают, что послеоперационный период прошел без осложнений. Пациентка уже находится дома вместе с дочкой и двумя сыновьями и готовится к родам в Перинатальном центре.

"Здесь малышу жизнь сохранили, здесь и подарят рождение", - считает она.

Уже известно, что у многодетной мамы будет еще один сын.