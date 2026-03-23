В России доступно семь видов онкоскрининга в рамках диспансеризации

Семь скринингов для выявления самых распространённых видов рака доступны россиянам в рамках бесплатной диспансеризации, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

«Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике», — сказал Каприн.

Он уточнил, что таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава России.

Ранее стало известно, что в Ленобласти создадут центр радионуклидной диагностики для выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний.

Также сообщалось, что средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет.