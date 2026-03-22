Онколог рассказал, сколько в России выживает детей с острыми лейкозами

Детская выживаемость при заболевании острым лейкозом в России достигает 90-95%, при этом общая выживаемость детей с онкозаболеваниями находится на уровне 84%, сообщил ТАСС замдиректора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина, завотделением, ведущий научный сотрудник, врач — детский онколог Кирилл Киргизов.

© РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что японские ученые выявили новый подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, наиболее часто встречающийся у подростков и молодых людей.

«Японские ученые выявили еще один генетический маркер у пациентов из группы высокого риска. Это позволит раньше назначать более интенсивную терапию и спасать больше жизней. И это уже рутинная практика для российской детской онкологии-гематологии. Мы по праву гордимся своими результатами. В России выживаемость при острых лейкозах достигает 90-95%, а общая выживаемость детей — 84 %, что входит в число лучших мировых показателей. Такие успехи стали возможны благодаря накоплению мирового опыта, мультицентровым исследованиям, точной диагностике, следованию международным протоколам лечения и беспрецедентно широкому доступу к инновационным препаратам — их закупку обеспечивает государственный фонд "Круг добра"», — сказал он.

Киргизов уточнил, что исследование японских специалистов вписывается в глобальный тренд современной детской онкологии: лечение рака все чаще строится на персонализированном подходе. Врачи анализируют генетический "портрет" опухоли, чтобы подобрать максимально эффективную терапию. Благодаря углубленному изучению молекулярной биологии злокачественных новообразований ученые открывают новые подтипы давно известных заболеваний.