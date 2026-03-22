В России появится отдельный стандарт медпомощи в послеродовом периоде

Стандарт медицинской помощи женщинам в первые недели после родов планируется утвердить в России до конца 2026 года. Об этом говорится в ответе замминистра здравоохранения Евгении Котовой на запрос депутатов Госдумы от "Новых людей", документ есть в распоряжении ТАСС.

«В 2026 году планируется утверждение стандарта медицинской помощи в нормальном послеродовом периоде, который в настоящее время проходит согласование», — сообщается в письме.

Согласно закону об охране здоровья, стандарты медицинской помощи разрабатываются на основе клинических рекомендаций по соответствующему направлению и устанавливают перечень диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при конкретных заболеваниях и состояниях.

Клинические рекомендации

В Минздраве отметили, что ранее были одобрены клинические рекомендации по послеродовой помощи и обследованию. Они включают в том числе рекомендации по сбалансированной диете, гигиене сна, поддержке грудного вскармливания, послеродовой контрацепции, проведению лечебной физкультуры и получению социальной поддержки и помощи в уходе за ребенком и так далее.

«В клинические рекомендации включена шкала послеродовой депрессии (Эдинбургская шкала послеродовой депрессии), на основе которой определяется объем послеродового сопровождения пациентки медицинским психологом (тестирование) и консультирование при признаках послеродового эмоционального дистресса и послеродовой депрессии с целью ее профилактики», — говорится в письме.

Котова также сообщила, что с 2026 года были расширены функции женских консультаций по сопровождению беременных и рожениц. Кроме того, по поручению Минздрава во всех регионах сформированы свои планы послеродового медицинского, социального и психологического сопровождения.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили в Минздрав письмо с предложением внедрить послеродовые осмотры женщин через 3 и 12 месяцев после рождения ребенка.