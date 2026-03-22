Возраст репродуктивной диспансеризации мужчин предложили поднять

Предельный возраст репродуктивной диспансеризации для мужчин надо увеличить с 49 лет до 60. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В методических рекомендациях Минздрава отмечается, что целесообразно "определить возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет". Для мужчин этого возраста по их желанию проводится репродуктивная диспансеризация.

«Мне кажется, возрастной диапазон обследования мужчин мог бы быть расширен. Отцами могут становиться и мужчины старше 50 лет, так что можно ограничиться возрастом до 60 лет», — отметил Рыбальченко.

По его словам, на этот возраст ориентируются социологи при оценке репродуктивных планов мужского населения.

Кроме того, он предложил распространить на мужчин практику консультаций с медицинским психологом.