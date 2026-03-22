Когда в России зарегистрируют вакцину от пневмококка

Вакцина от пневмококка появится в России уже в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В 2026 году ожидается регистрация 16-валентной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций "Пневмикс 16", производство которой полностью локализовано на территории Российской Федерации», — рассказала она в беседе с РИА Новости.

Также сегодня ведется клиническое исследование третьей фазы, в котором участвуют дети от двух до 12 лет. Скворцова уточнила, что по правилам все исследования сначала должны пройти совершеннолетние участники.

Напомним, что в 2026 году в России также планируется регистрация вакцины от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.