Когда первые пациенты получат персонализированные вакцины от рака

Процесс создания двух персонализированных мРНК-вакцин для терапии взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой идет в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель центра Александр Гинцбург.

«На данный момент мы синтезировали уже одну персонализированную онковакцину, в течение нескольких недель будет идти контроль препарата, и затем первый пациент уже сможет ее получить. Одновременно с этим синтезируется и вакцина для второго больного», — сказал он.

Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения НМИЦ гематологии заявил, что CAR-T-клеточная терапия и еще ряд терапий по борьбе с онкологическими заболеваниями в ближайшем будущем будут покрываться государственными гарантиями по ОМС.