Минздрав разделит прошедших репродуктивную диспансеризацию на три группы

Три группы здоровья устанавливаются в зависимости от результатов репродуктивной диспансеризации, направленной на своевременное выявление заболеваний репродуктивной системы и факторов риска их развития. Об этом следует из документа, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

«По результатам диспансеризации женщин репродуктивного возраста (18-49 лет) по оценке репродуктивного здоровья устанавливается группа репродуктивного здоровья: Первая группа — женщины, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития. Вторая группа — женщины, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития (вредные привычки, перенесенные острые гинекологические заболевания, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), хронические соматические заболевания, влияющие на репродуктивную систему); женщины данной группы направляются к профильным врачам — специалистам или к врачу по медицинской профилактике в соответствии с выявленными заболеваниями», — говорится в документе.

К третьей же группе относятся женщины, имеющие хронические гинекологические заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Женщинам данной группы составляется индивидуальная программа лечения в рамках диспансерного наблюдения врачом-акушером-гинекологом.