В Англии зафиксировали вспышку менингита

Роспотребнадзор постоянно проводит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и мире по заболеваемости менингококковой инфекцией. В рамках мониторинга была зафиксирована вспышка заболеваемости менингококковой инфекцией в городе Кентербери графства Кент, Великобритания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме проводят оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и мире по заболеваемости менингококковой инфекцией. В рамках проводимого мониторинга зафиксирована вспышка заболеваемости менингококковой инфекцией в городе Кентербери графства Кент, Великобритания. В период с 13 по 17 марта 2026 года Агентство по здравоохранению Великобритании выявило 27 случаев инвазивной менингококковой инфекции среди студентов Кентского университета и старшеклассников из местных средних школ, посещавших ночной клуб Club Chemistry, где с 5 по 7 марта проводились массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после выявления вспышки клуб добровольно приостановил работу. Лабораторно подтверждены 15 случаев заболевания. Шесть случаев заражения были подтверждены как вызванные бактерией Neisseria meningitidis группы B. Заболевание протекало в тяжелой форме с быстрым ухудшением состояния.

В Роспотребнадзоре сообщили, что, по неофициальным данным, двое заболевших скончались. В очаге организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия: определен круг контактных лиц (студенты Кентского университета, посетители ночного клуба, а также лица, контактировавшие с зараженными); проводится профилактическое лечение антибиотиками (врачи общей практики по всей стране предоставляют антибиотики всем, кому было предложено пройти профилактическое лечение); проводится вакцинация студентов (около 5 тыс. человек) и сотрудников, которые живут или работают в общежитиях кампуса Кентского университета в Кентербери.

В ведомстве подчеркнули, что в РФ эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции стабильная. Для диагностики заболевания применяются отечественные высокочувствительные тест-системы, позволяющие оперативно определять менингококк и серогруппу возбудителя.