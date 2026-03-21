Доктор заявил, что лечение рака полностью покрывается государством

Российское государство полностью финансирует лечение онкозаболеваний, заявления о необходимости многомиллионных трат для пациентов являются манипуляцией и вводят граждан в заблуждение. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов рублей в год.

«Попытки разных экспертов обсуждать стоимость лечения рака в отрыве от системы государственной медпомощи вводят людей в заблуждение», — сказал Праздников.

Он подчеркнул, что благодаря инициативам президента РФ сегодня в России "создана система, при которой все расходы на лечение рака полностью покрывает обязательное медицинское страхование (ОМС)".

«Все заявления о том, что государство якобы "экономит" на пациентах, зачастую звучат от проводников интересов западных фармкомпаний и частных коммерческих структур, — сказал онколог. — Заявления частных, в том числе зарубежных, клиник в духе "приходите, мы вылечим любой рак" — это манипуляция. Протоколы лечения онкологических заболеваний едины во всем мире. Разница лишь в предлагаемой стоимости для пациента».

Как подчеркнул Праздников, российские препараты эффективны, и огромная часть современных технологий и лекарств для борьбы с раком уже входит в ОМС, а профинансировать самостоятельно такое лечение "почти невозможно". Он отметил, что, в частности, в НМИЦ гематологии Минздрава РФ "разрабатывают методики, которым позавидуют даже в Германии или Израиле".

«Например — CAR-T клеточная терапия: очень дорогая технология, но теперь и она будет бесплатна для пациентов, благодаря ОМС», — заключил врач.

Он также высказался о распространенных опасениях по поводу возможных задержек в сроках получения бесплатной онкологической помощи в России.