Доктор заявил, что лечение рака полностью покрывается государством

Врач Праздников заявил, что лечение рака полностью покрывается государством
Российское государство полностью финансирует лечение онкозаболеваний, заявления о необходимости многомиллионных трат для пациентов являются манипуляцией и вводят граждан в заблуждение. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.
Таким образом он прокомментировал публикации о том, что стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов рублей в год.
«Попытки разных экспертов обсуждать стоимость лечения рака в отрыве от системы государственной медпомощи вводят людей в заблуждение», — сказал Праздников.
Он подчеркнул, что благодаря инициативам президента РФ сегодня в России "создана система, при которой все расходы на лечение рака полностью покрывает обязательное медицинское страхование (ОМС)".
«Все заявления о том, что государство якобы "экономит" на пациентах, зачастую звучат от проводников интересов западных фармкомпаний и частных коммерческих структур, — сказал онколог. — Заявления частных, в том числе зарубежных, клиник в духе "приходите, мы вылечим любой рак" — это манипуляция. Протоколы лечения онкологических заболеваний едины во всем мире. Разница лишь в предлагаемой стоимости для пациента».
Как подчеркнул Праздников, российские препараты эффективны, и огромная часть современных технологий и лекарств для борьбы с раком уже входит в ОМС, а профинансировать самостоятельно такое лечение "почти невозможно". Он отметил, что, в частности, в НМИЦ гематологии Минздрава РФ "разрабатывают методики, которым позавидуют даже в Германии или Израиле".
«Например — CAR-T клеточная терапия: очень дорогая технология, но теперь и она будет бесплатна для пациентов, благодаря ОМС», — заключил врач.
Он также высказался о распространенных опасениях по поводу возможных задержек в сроках получения бесплатной онкологической помощи в России.
«Существует устойчивый стереотип, что при постановке диагноза "рак" каждый день критичен. На практике это не так. За несколько дней ситуация принципиально не изменится, а вот качественная диагностика имеет решающее значение. Необходимо определить стадию заболевания, его агрессивность, молекулярные характеристики — без этого невозможно выбрать правильную стратегию лечения, — объяснил Праздников. — Единственно правильный путь — следовать той системе медпомощи при онкозаболеваниях, которая выстроена государством. Пациент должен встать на учет, пройти полное обследование, получить решение онкологического консилиума и последовательно реализовывать назначенное лечение. На бесплатной основе».