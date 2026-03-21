Эндокринолог указал на скрытые симптомы рака желудка

Врачи все чаще говорят о распространении онкологии среди молодых людей и участившихся случаях выявления рака желудка. Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, на что стоит обратить особое внимание, оценивая свое состояние здоровья.

© РИА Новости

«Многие люди пропускают симптомы рака, потому что привыкли списывать свое состояние на стресс или усталость. В медицине это называется синдром малых признаков. На ранних стадиях онкологические заболевания, в частности, рак желудка часто протекают без симптомов, опухоль не болит, пока она ограничена тканями слизистой оболочки. Человек чувствует легкое недомогание, но списывает это на гастрит или переутомление», — объяснила Екатерина Янг в своем ТГ-канале.

Она уточнила, что есть ряд признаков, на которые следует обратить внимание в первую очередь. Первый тревожный сигнал связан с неприятными ощущениями в верхней части живота. Тяжесть и дискомфорт возникают, как правило, после еды.

Есть еще два признака, на которые пациенты не сразу обращают внимание. Это неестественное и быстрое насыщение, а также отвращение к белковой пище, например, к мясу. Третий момент: постоянная тошнота или изжога.

Гастроскопия и консультация специалиста — те меры, которые необходимо предпринять, отметила врач.