Эндокринолог указал на скрытые симптомы рака желудка

Первый "звоночек" рака: Врач назвала особое место на теле
Врачи все чаще говорят о распространении онкологии среди молодых людей и участившихся случаях выявления рака желудка. Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, на что стоит обратить особое внимание, оценивая свое состояние здоровья.
«Многие люди пропускают симптомы рака, потому что привыкли списывать свое состояние на стресс или усталость. В медицине это называется синдром малых признаков. На ранних стадиях онкологические заболевания, в частности, рак желудка часто протекают без симптомов, опухоль не болит, пока она ограничена тканями слизистой оболочки. Человек чувствует легкое недомогание, но списывает это на гастрит или переутомление», — объяснила Екатерина Янг в своем ТГ-канале.
Она уточнила, что есть ряд признаков, на которые следует обратить внимание в первую очередь. Первый тревожный сигнал связан с неприятными ощущениями в верхней части живота. Тяжесть и дискомфорт возникают, как правило, после еды.
Есть еще два признака, на которые пациенты не сразу обращают внимание. Это неестественное и быстрое насыщение, а также отвращение к белковой пище, например, к мясу. Третий момент: постоянная тошнота или изжога.
Гастроскопия и консультация специалиста — те меры, которые необходимо предпринять, отметила врач.